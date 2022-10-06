مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 89 رحلة طيران تقل 13 ألف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الخميس، على مدار ساعات اليوم 89 رحلة طيران أغلبها دولية أوروبية، تقل على متنها قرابة 13 ألف سائح من عدة جنسيات مختلفة.



وتحتل السياحة الألمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، حيث تعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى على تسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم من المطار إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم بمنتجعات البحر الأحمر.



فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 17 رحلة طيران دولية، تقل على متنها قرابة 2000 سائح، من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 108 رحلات طيران من المقرر أن يستقبلها المطار، بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة.



وتبين أن جداول وصول اليوم هى، 7 رحلات من ألمانيا، و4 من التشيك، ورحلة من ايطاليا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من هولندا واخرى مصرية من مطار القاهرة، حيث تقدم الجهات المختصة إجراءات الوصول للسياح من كل دول العالم ونقلهم إلى الفنادق.