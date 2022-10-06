مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم بالقوصية فى أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى.

لقى 5 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 9 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكلين بطريق أسيوط - القاهرة الزراعي، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفي القوصية المركزى، والمصابين لمستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.



وتلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز القوصية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكلين على طريق أسيوط - القاهرة الزراعي، بمنطقة الدراوشة بمدخل مركز القوصية، ووجود ضحايا ومصابين.



وبالإنتقال وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم بين 3 مركبات "سيارة ربع نقل تحمل رقم "ن ل ق 2149" وتروسيكلين دون لوحات"، وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وتم تحرير المحضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.