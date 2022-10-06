اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أكتوبر 2022 02:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى الشرقية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 02:09 م
مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى الشرقية إسعاف -أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى عامل مصرعه؛ بعدما صعقته الكهرباء داخل مقر عمله فى مزرعة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.
 
وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًأ من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول إبراهيم ف ع م 47 سنة، مقيم بناحية الطحاوية التابعة لقرية بساتين بركات بنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة.
 
وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى أثناء عمله في مزرعة بدائرة مركز شرطة بلبيس، تعرض لصعق كهربائي أودى بحياته.
 
وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة بلبيس، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 


الشرقية

قرية الطحاوية

صعق كهرباء

بلبيس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة