مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى الشرقية

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًأ من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول إبراهيم ف ع م 47 سنة، مقيم بناحية الطحاوية التابعة لقرية بساتين بركات بنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى أثناء عمله في مزرعة بدائرة مركز شرطة بلبيس، تعرض لصعق كهربائي أودى بحياته.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة بلبيس، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

لقى عامل مصرعه؛ بعدما صعقته الكهرباء داخل مقر عمله فى مزرعة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.