مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقها

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شاب مصرعه، أثناء عبور شريط السكة الحديد عند مزلقان زكى بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقله إلى مستشفى طوخ المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، كما أمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد عند مزلقان زكي دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة بقيادة المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة قها، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "عمر . ي .ر"، 19 عاما، مقيم بقرية أجهور الكبرى دائرة مركز طوخ أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان زكي بقها، وتم نقل الجثمان لمستشفى طوخ المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.