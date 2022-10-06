مصرع رجل انهار عليه سقف مخبز قديم فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي رجل بمحافظة بورسعيد، مصرعه، مساء اليوم الخميس، إثر انهيار سقف من مخبز قديم عليه بشارع البازار نطاق حي الشرق.

استقبل مستشفى النصر، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، يسرى شحاتة السيد حسن 57 عامًا، جثة هامدة، بادعاء انهيار سقف من مخبز قديم عليه بشارع البازار نطاق حي الشرق.

حُرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتصريح بالدفن، في الوقت الذي فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط المنطقة.