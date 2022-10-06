مصرع اثنين وإصابة سيدة فى حادث سير شمال محافظة الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى اثنان مصرعهما وأصيبت سيدة بإصابات بالغة، فى حادث تصادم وانقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها على طريق المطرية بورسعيد بناحية محافظة الدقهلية.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم، بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بناحية مدخل مدينة المطرية على الطريق الجديد من ناحية محافظة بورسعيد ببحيرة المنزلة وانقلاب السيارة عقب الاصطدام.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخصين، وإصابة سيدة، كانوا داخل كابينة السيارة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي المطرية المركزى.

وبالفحص تبين مصرع محمد محمد فرح عبد العال، ومحمد يعقوب أحمد الصيفي مقيمان بقرية القزاقزة التابعة لمركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية.

وجاري تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.