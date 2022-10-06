مستشفى سوهاج الجامعى تناظر 36 حالة وتجرة 6 عمليات جراحية معقدة

سوهاج محمود مقبول

أختتمت مستشفي سوهاج الجامعي فعاليات ورشة عمل "سمرلاد" الدولية الحادية عشر لجراحات الوجه والرأس، التي نظمها قسم جراحة التجميل، وذلك بإستضافة الدكتور" براين سمر لاد" الخبير العالمي الشهير لجراحات الشفة الأرنبية وسقف الحلق بمستشفى Great Ormond Street لندن ببريطانيا.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة أن الخبير العالمي قام بمناظرة 36 حاله مرضيه تعاني من الشفة الارنبيه وشق سقف الحلق و عيوب الانف و الأسنان الناتجة عنها، مضيفاً انه تم إجراء عمليات جراحية لعدد 6 حالات معقدة لإصلاح تشوهات الرأس والجمجمة، وذلك بمشاركة فريق العمل التكاملي بقسم جراحه التجميل بالتعاون مع وحده التخاطب والسمعيات بقسم الانف والأذن، وقسم الاسنان والاطفال، وجراحة المخ والأعصاب وقسم التخدير بالمستشفي الجامعى.



ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ان الكلية تحرص علي تنظيم مثل هذه الفعاليات والتي تتمثل أهميتها في لقاء العلماء والممارسون من بلدان مختلفة تحت سقف واحد، بهدف تبادل التجارب وزيادة المعارف والخبرات المهنية والبحثية، وعرض كل ما هو جديد يضيف لتطوير العمل في المجال الطبي.



وقال الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي ان تلك الورشة يتم تنظيمها للمرة الحادية عشر علي التوالي داخل المستشفي الجامعي، حيث استمرت فعالياتها علي مدار أربعة أيام بهدف تقديم خدمة طبية علاجية متميزة، وتبادل الخبرات والتجارب لصقل مهارات شباب الأطباء.



وأشار الدكتور أحمد جابر أستاذ جراحة التجميل و نائب مدير المستشفي الجامعي إلى أن تلك الورشة تعتبر تجمع جميع التخصصات المختلفة لتقييم وعلاج الاختلافات الخلقية بالأطفال، حيث ناقشت الورشة الجديد في علاج وجراحات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، الي جانب العيوب الخلقية للوجه والرأس ومعرفة كيفية تعامل الفريق الطبي مع مثل هذه الحالات.



وأضافت الدكتورة ساميه سعيد رئيس قسم جراحة التجميل أن قسم التجميل يحرص علي عقد ورش عمل سنوية لعلاج ومتابعة هذه الحالات بوحدة جراحة الوجة والرأس والجمجمة، وذلك من خلال استضافة رواد هذا التخصص لتبادل ونقل الخبرات، من أجل تطوير وتحسين الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين. حيث نجحت تلك الورش في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لأكثر من 2000 حالة منذ عام 2008.