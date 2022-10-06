مركز تحديث الصناعة يبحث مع "تصديرى الأثاث" تطوير الصناعة

كتب إسلام سعيد

بحث المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة التنمية الصناعية مع المجلس التصديري لصناعة الأثاث سبل الارتقاء بصناعة الأثاث وتطويرها.

وشارك في الاجتماع كل من إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، طارق حبشي القائم بأعمال رئيس غرفة صناعة الأخشاب والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، ونهى نهاد المدير التنفيذي للمجلس، وأيمن هيكل المدير التنفيذي للغرفة، ومن مركز تحديث الصناعة هشام باشا مدير برنامج الإبتكار والتحول الرقمي ودعاء سليمة مدير إدارة التواصل المؤسسي، أحمد حسام – القائم بأعمال رئيس قطاع الأثاث.

وبحث المهندس محمد عبد الكريم خلال الاجتماع سبل التعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للأثاث وغرفة الأخشاب في تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بقطاع الأثاث.

كما أكد عبد الكريم على أهمية التكتلات الصناعية، والعمل علي تكرار نموذج مدينة طهطا للأثاث، والتواصل مع العملاء غير الفاعلين لحثهم للإستفادة بخدمات مركز تحديث الصناعة.

وتم الاتفاق على خطة عمل سيتم العمل عليها الفترة القادمة مع المجلس التصديري والغرفة الصناعية لتعظيم الإستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة في الملفات المختلفة وعلى أولويتها ملف التصميم.