مدربو مبادرة مهنتك مستقبلك ضمن حياة كريمة: هدفنا القضاء على البطالة.. فيديو

الغربية محمد طارق

قالت أنوار النويشى مدربة التفصيل ضمن المبادرة التابعة لوزارة القوى العاملة لـ"اليوم السابع" إنهم يقومون بإعطاء دورات للسيدات داخل القرية والعزب التابعة لها، فى التطريز والخياطة وكذلك السباكة والكهرباء للشباب، وذلك ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتأهيل هؤلاء الشباب فى سوق العمل والحد من البطالة.

وأضافت أن هذة الدورة مجانية بشكل كامل وتوفر للمتدرب جميع الخامات والمعدات اللازمة خلال الدورة التدريبية، مع إعطائهم شهادة موثقة ومعتمدة من وزارة القوى العاملة، ويستطيع الشباب السفر بهذة الشهادة الى الخارج أو فتح مشروع داخل قريته فى نفس المجال، موضحه أن المدربين يسعون الى تخريج جيل ماهر فى هذه المجالات يستطيع التأهل لسوق العمل بنجاح كبير.

وأشارت الى أن التقديم فى هذة المبادرة عن طريق صورة المؤهل وصورة بطاقة الرقم القومى داخل الوحدة المتنقلة بمكان إقامتهم تسهيلا عليهم، مشيرةً الى أن الوحدة تتنقل بين جميع القرى التى يتم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، مضيفة انه يتم تدريب الفتيات على جميع القصات وأعمال التطريز الحديثة لمواكبة كل ما هو جديد فى عالم الموضة.

وأوضحت أنه يوجد مراكز تدريب ثابتة أيضا فى منطقة العجيزى ومحلة مرحوم بمركز طنطا تخدم شباب تلك المناطق لتأهيل أكبر عدد لسوق العمل، مشيرة الى أن مدة التدريب تكون عبارة عن 30 يوما يتم تقسيمهم الى فترات تبدأ من تقسيم المقاسات الخاصة بالملابس وحتى قصها والتشطيب النهائى، مضيفة أن بعد انتهاء الدورة يتم مساعدتهم من قبل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه أوضح محافظ الغربية، أن الدولة المصرية أولت اهتماما بالغًا بالمرأة الريفية المصرية، فالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تتضمن محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادى للمرأة والتوجيه بمشروعات عديدة لمساعدتها على النهوض بمستواها الاجتماعى والمعيشى، موضحًا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاءت لتحدث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات كما تدعم المرأة الريفية فى محافظات الجمهورية من خلال توفير مشروعات صغيرة خالية من المخاطر ومبادرات لتطوير الكوادر النسائية المتميزة فى الريف.

ويذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.





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