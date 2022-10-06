مدد يا رسول الله.. حلقات تحطيب ومرماح للخيول بالأقصر احتفالا بالمولد النبوى (فيديو)

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" أجواء الاحتفالات المميزة داخل قرية منشأة العمارى شمال مدينة الأقصر، بقدوم ليالي المولد النبوي الشريف بتنظيم حلقات التحطيب، والتي يتشارك فيها الكبار والشباب والأطفال وسط أجواء مبهجة ومميزة، بجانب تنظيم سباقات مرماح الخيول بمشاركة نجوم الخيالة من عائلات قرى ونجوع الأقصر ومحافظات الصعيد.



وما أن تدق الساعة الثالثة عصرا تظهر فى ساحة منشأة العمارى الكبرى أعداد كبيرة من الضيوف من الشباب والأطفال والسيدات والفتيات لحضور أيام احتفالات المولد النبوى الشريف، وتعتبر تلك الساحة أكبر مضمار لسباقات الخيول وتنفيذ العروض من نجوم الخيالة الذين يحضرون بخيولهم من كل مكان، ويجهزونها لتصبح فى أبهى صورها أمام الجميع ليتسابق الجميع فى قلب الساحة وسط أجواء مبهجة.



وبجانب مرماح الخيول في ساحة منشاة العمارى يتجمع عدد كبير من الشباب والكبار في حلقات دائرية ويبدأ تقديم العزف بالناي والربابة والطبلة لتنظيم حلقات التحطيب، والتي يتبارى فيها ملوك ونجوم اللعبة لتقديم حركات مميزة وعروض بالعصاية لإدخال السعادة بين الجمهور، حيث تعتبر لعبة التحطيب واحدة من سمات الاحتفال بالموالد المختلفة فى قرى ونجوع الأقصر وكافة محافظات الصعيد.



ومن جانبه يقول محمد العمارى ابن منطقة المنشاة، إنه تقوم القرية بتنظيم عدد من الليالي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، عبر تنظيم حلقات الذكر والمديح والمرماح بالخيول والجمال، حيث تواجد الفرسان من مختلف أرجاء المحافظة فى أرض المرماح بعد العصر مباشرة، موضحاً أن احتفالات المولد النبوي هذا العام مختلفة تمامًا وحضرها أعداد غفيرة من شتى المدن والمحافظات المجاورة، حيث تم تنظيم المرماح وسباقات الخيول بجانب ليالى المديح على مدار الأيام الماضية.



ويضيف محمد العمارى لـ"اليوم السابع" أنه على أنغام المزمار المبهجة والأغاني التراثية الصعيدية، يتجمع نجوم لعبة التحطيب فى حلقات وساحات التحطيب فى مختلف المناسبات والاحتفالات وحفلات الزفاف والمهرجانات طوال العام، وذلك لتقديم حلقات التحطيب، حيث يتجمع شيوخ ولاعبو التحطيب التراث الصعيدي الأشهر في الصعيد، ويتم إجراء مباريات ومبارزة بين الكبار والشباب خلال الاحتفالية وسط أجواء مبهجة بين الجميع.



احتفالات-المولد-بالتحطيب



التحطيب-يبهج-الجميع-بالمولد



تحطيب-بين-شاب-وطفل-فى-المولد



جانب-من-سباقات-الخيول-بالمولد



حضور-كبير-فى-سباقات-الخيول-باحتفالات-المولد