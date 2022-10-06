محافظ قنا يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم الخميس، احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث قام بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء محافظة قنا، بمنطقة حوض عشرة وقراءة الفاتحة علي روح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لأرض الوطن، بحضور اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ووجه محافظ قنا، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيد والقوات المسلحة، والشعب المصري بصفة عامة ولجموع القيادات الأمنية والتنفيذية وأهالي محافظة قنا بصفة خاصة، مؤكدا على ضرورة أن نستلهم من ذكرى أكتوبر روح النصر والعزيمة والعمل الجاد للارتقاء بالوطن في مختلف المجالات، مشيدًا بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات خلال عقود طويلة في الدفاع عن تراب الوطن وإعلاء شأنه، مضيفا أن يوم الـسادس من أكتوبر لعام 1973م سيظل يوما خالدا في تاريخ العسكرية المصرية وتاريخ مصر الحديث حيث جسد قوة و أصالة الشعب المصري وقواته المسلحة.

وذكر الداودي، أن مصر لن تنسى أبداً ابنائها الشهداء الذين ضربوا أروع الامثلة في التضحية والفداء، موضحا أن التاريخ يُخلد ذكراهم فهم المثل والقدوة لأبناء هذا الوطن في العطاء، وأن محافظة قنا تبذل كل جهد لتقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين إيمانا منها بدورهم العظيم في رفعة شأن هذا الوطن، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين لاسيما أسر الشهداء

وأشار المحافظ، إلي أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تمثل تجسيدًا حيًا لإصرار وعزيمة الشعب المصرى الذى تحدى المستحيل، وسجلت قواته المسلحة الباسلة صفحة جديدة من الفخر والعزة لمصر والأمة العربية، مشيدا بالمشاركة البناءة للقوات المسلحة فى جميع المشروعات القومية، فضلاً عن دورها فى حماية البلاد والزود عن أمن الوطن ، داعياً الله أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان.