محافظ المنوفية يحيل 11 من العاملين بالإدارة التعليمية ببركة السبع للتحقيق

المنوفية - محمد فتحى

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة (11) من العاملين بالإدارة التعليمية ببركة السبع ، و معلم حاسب آلي بمدرسة السيد البدوى الثانوية بنين للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك لتركهم العمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في أداء مهام واجبهم الوظيفي وضعف الإشراف.

جاء ذلك وفقاً لتقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة وتوجيهات المحافظ ، بشأن المتابعة الدورية للمنظومة التعليمية بنطاق المحافظة منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، للتأكد من انتظام سير العمل وتحقيق الانضباط حفاظاً على مستقبل الطلاب.

كما شمل التقرير المرور علي عدد من المدارس بنطاق مركز ومدينة بركة السبع، ومنها مدرسة الثانوية الصناعية العسكرية، الشهيد فريد مجدي الصناعية، الشهيد محمد أحمد جعفر الثانوية بنات ، السادات الإبتدائية، وتم الاطلاع علي دفاتر الحضور والانصراف للعاملين، وكذا نسب حضور وغياب الطلاب، وتبين انتظام سير العملية التعليمية وتحسن الحالة العامة لمستوى النظافة بالمدارس.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية استمرار المرور الدوري للجان المشكلة للوقوف علي انتظام العملية التعليمية بمختلف أرجاء المحافظة وفق الجداول الزمنية التي تم إعدادها ، لتحقيق الانضباط العام بالمنظومة التعليمية ومؤكداً علي تطبيق إجراءات قانونية رادعة حيال المقصرين والمتقاعسين عن أداء واجبهم الوظيفي حفاظاً علي مستقبل الطلاب.