اليوم السابع
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محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 12:10 ص
محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر احتفال مديرية الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر
الفيوم - رباب الجالي

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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفالية التي نظمها فرع ثقافة الفيوم، بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أقيمت على مسرح مجلس مدينة الفيوم.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والأستاذ عيسي محمود نقيب المعلمين بالفيوم،  وسماح كامل مدير عام ثقافة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.
 
بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، وتضمن عرض أوبريت "على إسم مصر" بمشاركة الفرقة القومية للموسيقى العربية، وفرقة الوتريات، وفرقة مسرح الطفل، ثم قصيدة عن الشهيد للطفلة "لما" حفيدة أحد الشهداء.
 
وخلال الحفل كرم محافظ الفيوم، وعدداً من أُسر شهداء حرب أكتوبر، والتقط معهم الصور التذكارية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المصريين.
 
وأكد محافظ الفيوم، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973 تمثل تجسيداً حياً  لإصرار وعزيمة الشعب المصرى الذى تحدى المستحيل، وسجلت قواته المسلحة الباسلة صفحة جديدة من الفخر والعزة لمصر والأمة العربية.
 
 

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