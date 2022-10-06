محافظ الفيوم يشكل لجنة لمراجعة الموقف المالى لصندوق الإسكان

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إجتماع لجنة صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، لمناقشة وعرض الموقف التنفيذي لعمارات الإسكان الاقتصادي بنطاق مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة آليات عمل الصندوق، وبحث سبل الارتقاء بكافة الوحدات السكنية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة نجلاء حسوبة مدير مديرية الإسكان، وأشرف العطفي مدير المديرية المالية، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة، والشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، والحسابات، بديوان عام المحافظة، ونواب مراكز الفيوم، ويوسف الصديق، وطامية، وممثلين عن أملاك الدولة، والمساحة.

تناول الاجتماع، عرض الموقف الراهن لمشروعات الإسكان الاقتصادى، والأولى بالرعاية، بشتي أنحاء المحافظة، وماتم تنفيذه خلال الفترة الماضية في هذا الشأن، ومناقشة موقف عمارات طامية، ودمو، وهوارة التابعة لمركز الفيوم، وعمارات العوينات بقرية الغرق بإطسا، وبحث الاجراءات اللازمة، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وقرر محافظ الفيوم، تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعضوية ممثلين عن المديرية المالية، وإدارات التفتيش المالي والاداري، والتخطيط والمتابعة، ومديرية الاسكان، وأملاك الدولة، لفحص ومراجعة الموقف المالي وكافة البيعات، وأعمال الصندوق من الإيرادات والمصروفات، على أن تنتهي اللجنة من كافة أعمالها خلال شهر من الآن، وإعداد تقرير تفصيلي يعرض على المحافظ شخصياً، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذا الملف الهام.

وشدد المحافظ، على ضرورة إزالة كافة المعوقات، التي تعوق تنفيذ عمارات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، مؤكداً علي ضرورة توحيد الجهود والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات المعنية ووضع حلول ومقترحات ابتكارية والإبتعاد عن النمطية لتحقيق الاستفادة القصوى وتنمية الموارد المتاحة بما يعود بالنفع على المواطنين.