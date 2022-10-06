محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بتوسعات الطريق الأبيض و26 يوليو والمنصورية

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب تنفيذ عدداً من المشروعات القومية والمحاور العملاقة الجاري تنفيذها على أرض الجيزة، والتي شملت توسعات الطريق الأبيض، ومحور 26 يوليو الجديد، وذلك بدءا من منطقة كفر غطاطي بحي الهرم، وبطول مسار تلك المحاور بمركز ومدينة كرداسة وحي العجوزة.

وأكد المحافظ، على انتظام العمل بتلك المحاور العملاقه بالتعاون مع الجهات المعنية،وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية لما لها من أهمية كبيرة في تفتيت الكثافات المرورية وتحسين شبكه الطرق بالمحافظة.

ووجه محافظ الجيزة، بمراعاة حرم الطريق واستكمال جهود إزالة المنشآت المتعارضة مع مسار الطريق والتعاون مع الشركات المنفذة لإزالة أي معوقات تواجه الأعمال لضمان انتظام العمل بالمشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد لها.

كما شدد المحافظ، على رئيس مركز كرداسة بالتشديد على الشركات العاملة برفع المخلفات أولا بأول ونقلها الي المقالب العمومية لعدم إعاقه مسار العمل مع الالتزام بالمساحات التي تم تحديدها للمشروع.

كما حرص المحافظ، على متابعة نسب تنفيذ تبطين وإعادة تأهيل ترعة المنصورية بنطاق مركز ومدينة كرداسة، في إطار المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف، مشددا على مدير مديرية الري بالمحافظة باستكمال تنفيذ المشروع حتى تتكامل أعمال التطوير وبما يحقق النفع العام للمواطنين.

ووجه باستكمال خطة رفع كفاءة كباري المشاة الكائنة علي ترعة المنصورية بالقطاعات الجاري تطويرها ومراعاة الشكل الجمالى لها، بالإضافة إلى الأسوار المحيطة بالترعة مع التشديد علي سرعة رفع نواتج تطهير الترع بشكل فورى لضمان عدم تراكم المخلفات.

رافق المحافظ خلل الجولة، ابراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وياسر سامي رئيس حي العجوزة.