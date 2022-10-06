محافظ أسوان يشارك الشباب والفتيات والنشء بمهرجان المشى والإسكيت.. فيديو وصور

شارك اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صباح اليوم، الخميس، بمهرجان المشى والإسكيت الذى تنظمة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرياتها فى جميع محافظات الجمهورية.

وحرص محافظ أسوان، على التقاط الصور التذكارية مع الشباب والفتيات والنشء المشاركين فى المهرجان والذى إنطلق من أمام المسجد الجامع وحتى أمام مبنى ديوان عام المحافظة لمسافة 2 كم بمشاركة 200 شاب وفتاة وطفل وسيدة من أعضاء الأندية ومراكز الشباب منهم 70 شابا وفتاة بفرقة كيكى شاركوا فى لعبة الإسكيت.

ومن جانبه وجه ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، ورجال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر.

وأشار إلى أنه من ضمن فعاليات مديرية الشباب والرياضة للإحتفال بهذه الذكرى الوطنية العظيمة تم إستقبال المشاركين من 9 دول عربية هي ( مصر - الجزائر - البحرين - الإمارات - اليمن - الأردن - السودان - فلسطين – الصومال ) فى فعاليات سفينة النيل للشباب العربى والتى تجوب محافظات الجمهورية خلال الفترة من 4 إلى 14 أكتوبر الجارى بالتعاون بين الوزارة وجامعة الدول العربية.

وأوضح ناصر سليم، أن رحلة سفينة النيل للشباب العربى تستهدف تبادل الخبرات والتجارب فى مجالات التنمية الخضراء ، وتهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصري و العربي ، بجانب توحيد الآراء حول القضايا العربية المشتركة مع وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابى ، كما تشهد الرحلة تنفذ جلسات حوارية وورش عمل فى مجال التنمية الخضراء وعلاقتها بالمتغيرات المناخية بالتعاون مع الإتحاد العربى للشباب والبيئة.



الصورالتذكارية



المشاركون



جانب من المهرجان