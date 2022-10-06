محافظ أسوان يتفقد الحافلات المكشوفة استعداداً لمهرجان التمور الدولى

أسوان - عبد الله صلاح

تستعد محافظة أسوان، لإنطلاق المهرجان الدولى السادس للتمور بأسوان فى الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجارى، وتفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحافلات المكشوفة بدورين والتى يستوعب الواحد منها حوالى 45 راكبا لتجوب بالفرق الفنية الشوارع الرئيسية والميادين لخلق أجواء إحتفالية ترفيهية.

يأتى ذلك ضمن الجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لفعاليات المهرجان فى الترويج والتسويق له، مع تحقيق المشاركة والمعايشة الكاملة من أهالى المحافظة لهذا الحدث الاقتصادى والاستثمارى والسياحى الذى تشهده أسوان لأول مرة.

رافق اللواء أشرف عطية نائبة المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، والقيادات التنفيذية وأكد محافظ أسوان، أن هناك توجيهات لكافة الأجهزة بإستثمار كافة الإمكانيات وتسخيرها بشكل جيد ومتميز للظهور بالمظهر المشرف أمام ضيوف هذا المهرجان، وما يسبقه أو يعقبه من فعاليات ومؤتمرات ومهرجانات أخرى، بما يساهم بدوره فى إبراز المقومات الجمالية التى تزخر وتتفرد بها أسوان، وما تمتلكه من هوية بصرية تعكس أصالة وعراقة التراث الأسوانى وهو الذى يستحق التسويق المثالى والنموذجى لها.

وكلف المحافظ، بأهمية إحداث حراك جمالى وفنى وثقافى ورياضى متناسق ومبهر ومنظم بشكل إحترافى وبفكر إبداعى داخل الحدائق وفى الشوارع والميادين وعلى صفحة نهر نيلنا الخالد بما يجذب السائحين والزائرين لأسوان ، وأيضاً مواطنيها ، وينقل البانوراما والتحفة الجمالية والصورة الحضارية والجمالية لعروس المشاتى بشكل راقى.