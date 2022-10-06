محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ "حياة كريمة" بقرية سلوا بحرى

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، متابعته الدورية لنتائج الجولات الميدانية لتفقد معدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى..حياة كريمة).

وشدد محافظ أسوان، مشددًا على استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والوزارات المعنية لتلافى جميع الملاحظات وتذليل العقبات بكافة المشروعات الجارية بالقرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأنه تنفيذًا لتكليفات اللواء أشرف عطية تم القيام بالمرور الميدانى لتفقد عدد من المشروعات الجارية بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو والتى يبلغ عدد سكانها 35,5 ألف نسمة موزعين على 5 توابع وقرى فرعية ونجوع.

وأشار، إلى أنه تم تفقد مشروع إنشاء مدرسة أبوعيد الإبتدائية ومدرسة محمود طه الإبتدائية بنسبة تنفيذ 100% لكل منهما، بجانب تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات بنسبة 95%، ومشروع إنشاء مركز شباب جعفر الصادق بنسبة 80%، فضلًا عن تفقد مشروع إنشاء العمارات السكنية بقرية الحجندية بإجمالى 17 عمارة تضم 136 وحدة سكنية ملحق بها 136 حظيرة للمواشى والطيور، ومشروع إنشاء مركز شباب قرية الشطب بنسبة تنفيذ 75% لكل منهما، علاوة على مشروعات إنشاء المجمع الزراعى وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء وشبكة مياه الشرب بنسبة تنفيذ 70% لكل مشروع.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى، أنه تم نقل تعليمات المحافظ للجهات المنفذه بضرورة الالتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل، مع الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.