اليوم السابع
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محافظ أسوان يتابع اللمسات الأخيرة لاستضافة المهرجان الدولى السادس للتمور

الخميس، 06 أكتوبر 2022 09:24 م
محافظ أسوان يتابع اللمسات الأخيرة لاستضافة المهرجان الدولى السادس للتمور جانب من الجولة
أسوان – عبد الله صلاح

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تواصل الأجهزة التنفيذية والمعاونة بمحافظة أسوان جهودها لاستضافة المهرجان الدولى السادس للتمور والذى سيتم تنظيمه فى الفترة من 8 إلى 10 من الشهر الحالى، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وأيضاً المولد النبوى الشريف.

وتفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم الخميس، حديقة الشيراتون التى ستستضيف المعرض المفتوح والذي سيضم عددا من أجنحة عرض منتجات مجموعة عارضين من منتجى التمور بمصر والمحافظة، بالإضافة إلى منطقة البازار لعرض المشغولات اليدوية والحرف البيئية من مخلفات النخيل.

وخلال جولته المسائية التفقدية التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبوزيد والقيادات التنفيذية أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بسرعة رفع كفاءة المسطحات الخضراء مع استكمال أعمال التشجير والنظافة العامة والإنارة ودورات المياه العمومية والأرضيات والمشايات والبوابات ودرجات السلالم، الأسوار، مشددا على ضرورة توفير مستلزمات العارضين ومنتجي التمور ليصبح المعرض مزارا ومقصدا رئيسيا أمام أهالى المحافظة والزائرين، علاوة على تكثيف الدعاية بزيادة أعداد البنارات واللافتات بشكل متناسق يتناسب مع الهوية البصرية لأسوان.


مهرجان التمور

اسوان

حديقة الشيراتون

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