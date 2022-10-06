محافظة شمال سيناء تعلن المشروعات الفائزة ضمن مبادرة المشروعات الخضراء

شمال سيناء - محمد حسين

ترأس اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الذي يأتي علي مستوي محافظتي شمال وجنوب سيناء، وذلك في حضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، والدكتور أحمد كمال، مسؤول التطوير المؤسسي، ممثلا عن وزارة التنمية المحلية وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافطة.

وأكد المحافظ، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعد إحدى المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.

وأشار المحافظ إلي فوز 6 مشروعات علي مستوي محافظة شمال سيناء، بواقع مشروع عن كل فئة، بالإضافة إلى مشروع سفير عن المحافظة، وفوز 6 مشروعات أخري علي مستوي محافظة جنوب سيناء، حيث حصل الفائزين علي جائزة مالية ودرع.

من جانبه، أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام، فوز مشروع زراعة أشجار الزيتون والمقدم من ديوان عام المحافظة عن فئة المشروعات الكبيرة (سفير المحافظة)، وقدمته ريم علي يعقوب مسئول اتصال المحافظة بالمبادرة.

وأضاف الغندور، كما فاز مشروع استخدام نبات الرطريط فى تكسير الزيوت المقدم من إيمان عبد الله علي، عن فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع المزرعة التكنولوجية الحديثة المقدم من إسماعيل قنديل، عن فئة المشروعات الصغيرة، ومشروع استخدام عصارة الزيتون، المقدم من محمد غازي، عن المشروعات الناشئة، ومشروع استخدام طريقة صديقة للبيئة للقضاء على القواقع الأرضية، المقدم من الدكتورة سوسن أبو الحسن، بجامعة العريش، عن فئة المبادرات والمشاركات غير الهادفة للربح، وموتيفا سيناوي المقدم من الدكتورة أماني غريب، عن فئة المشروعات التنموية للمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وأعلن اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، عن فوز مشروع مبنى مدينة شرم الشيخ والمقدم من محمد سامي عن فئة المشروعات الكبيرة (سفير المحافظة)، ومشروع bee bike، والمقدم من أسامة عبد البديع محمود، عن فئة المشروعات المتوسطة، ومشروعات إنشاء صوبات زراعية لإنتاج الخضر بنظام الري الذكي والتحكم الآلي المقدم من، إبراهيم علي أحمد، عن فئة المشروعات الصغيرة، مشروع نواة المقدم من أحمد فوزي، عن فئة المشروعات الناشئة، ومشروع شرم الشيخ بلا نفايات إلكترونية، والمقدم من محمد عبد اللطيف السعيد، عن المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومشروع تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلي وقود مستدام عن طريق الفلاتر الذكية والمقدم من الدكتور محمود الروبي محمد، عن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

جري إعلان المشروعات الفائزة بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للمحافظة، وهم ريم علي يعقوب مسئول اتصال المبادرة والأمانة الفنية وهبة علي أحمد مدير وحدة أيادي مصر وإحسان داود غالي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء ورضوي سامي شاهين مدير فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء.