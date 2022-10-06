ماكرون يدعو الفرنسيين لتنفيذ تدابير خطة "الرصانة" الخاصة بالطاقة خلال الشتاء

باريس (أ ش أ)

دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الفرنسيين لا سيما الشركات إلى تنفيذ تدابير "خطة الرصانة الخاصة بالطاقة" دون تأخير، والتى ستسمح لفرنسا "باجتياز الشتاء القادم" حتى لو كان قاسيا.

تأتي هذه التصريحات - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس، خلال لقاء جمع الرئيس مكارون ورواد الأعمال في "بي بي فرانس إينو جينيريشن"(بيج) بالعاصمة الفرنسية "باريس".

ودافع الرئيس الفرنسى عن خطة الرصانة التي ستعلن عنها الحكومة الفرنسية في وقت لاحق اليوم.

وأكد رئيس فرنسا - خلال اجتماع لرواد الأعمال نظمه بنك الاستثمار العام في باريس - أن بلاده ستقنع الأوروبيين بشأن آلية سقف مشترك لأسعار الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء خلال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 20 و21 أكتوبر الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل، موضحا أن بعض المجموعات الكبيرة تستثمر بالفعل "الكثير من المال" للاستغناء عن الغاز والفحم وتنفيذ حلول لاحتجاز الهيدروجين أو الكربون.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس فرنسا - حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) الاخبارية اليوم - أنه سيجتمع قريبا رؤساء 50 موقعا صناعيا فرنسيا رئيسيا من أجل تسريع إزالة الكربون منها وشدد على ضرورة العمل بشكل أسرع وأقوى في المشاريع الكبرى الخاصة بالتحول البيئي والطاقة لمواقع الإنتاج الرئيسية من ميناء "دونكيرك" (في إقليم نورد شمال فرنسا) في صناعة الصلب إلى ميناء ميناء "مارسيليا-فوس" (هو الميناء البحري التجاري الرئيسي لفرنسا).

واختتم ماكرون كلمته بدعوة رجال الأعمال إلى "عدم الخوف من الأوقات التي نعيش فيها" حتى لو كانت "قاسية".