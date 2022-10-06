للسائقين.. اعرف طرق الوقاية من حوادث التريلات على الطرق السريعة

ناشدت الإدارة العامة للمرور بتوخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، والانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ومنها.

1- تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وضبط الهواء.

3- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

4- عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

5- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

6- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.

7- منع السرعات الجنونية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق.

8- عدم التخطئ الخاطئ والتسابق اثناء السير بالمحاور.