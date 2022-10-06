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لسرعة استخراج التراخيص.. اعرف الخدمات المقدمة بوحدات المرور الإلكترونية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 07:00 ص
لسرعة استخراج التراخيص.. اعرف الخدمات المقدمة بوحدات المرور الإلكترونية تراخيص السيارات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة مرور مصر لجميع المواطنين وسائقى السيارات مجموعة من الخدمات التى يتم الاستفادة منها داخل ​وحدات المرور الإلكترونية المتواجدة بالقاهرة والجيزة، ومطروح والغربية والبحر الأحمر وأسوان والإسكندرية وبورسعيد، ومن تلك الخدمات:

- تجديد رخصة تسيير مركبة.

بدل تالف / فاقد رخصه تسييرمركبة.

- بدل تالف /  فاقد رخصة قيادة. إصدار ملصق إلكترونى.

- بدل تالف / فاقد ملصق إلكترونى.

​- خدمة الفحص الفنى للمركبات.
 

وقدمت إدارات المرور تسهيلات لإنهاء إجراءات تراخيص السيارات إلكترونيا من خلال بوابة مرور مصر، حيث حددت مجموعة من الفروع المختصة بالوحدات الإلكترونية بعدد من المحافظات لتخفيف حدة الزحام عن وحدات التراخيص حرصا على سلامة المواطنين من الإصابة فيروس كورونا.

 


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