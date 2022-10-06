كيف تواجه التموين الممتنعين عن توريد الأرز الشعير.. التفاصيل

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الأسعار المحددة لتوريد الأرز الشعير هذا العام مجزية وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن أرز عريض الحبة، وأن مستحقات الموردين ستصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قراراً رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلى لهذا الموسم، مع ضرورة توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، إجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة فى تعزيز الأمن الغذائى من السلع الأساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.
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