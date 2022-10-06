كيف تواجه التموين الممتنعين عن توريد الأرز الشعير.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة ‏الداخلية إن الأسعار المحددة لتوريد الأرز الشعير هذا العام مجزية وتحمل هامش ربح ‏جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيه ‏للطن أرز عريض الحبة، وأن مستحقات الموردين ستصرف ‏خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قد أصدر قراراً رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلى لهذا الموسم، مع ضرورة توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل ‏‏25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، إجمالي مستهدف ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم ‏استراتيجية الوزارة فى تعزيز الأمن الغذائى من السلع الأساسية، إضافة إلى ‏تحقيق الاكتفاء الذاتى من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من ‏هذه السلعة الاستراتيجية.‏