قطع المياه عن العجوزة و3 أحياء بالجيزة 6 ساعات تنتهى صباح السبت

كتبت - مرام محمد

تشهد عدة أحياء بمحافظة الجيزة انقطاع مياه الشرب ، بعد منتصف ليل السبت، حيث أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن سبب الانقطاع يعود لأعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، وبناء على طلب الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور.

ومن المقرر أن يتم قطع المياه عن المناطق التابعة لأحياء (حي الوراق - حي العجوزة - حي شمال الجيزة - حي بولاق).

وستستمر فترة الانقطاع لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلا حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 10/8/ 2022.

وناشدت الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، هذا وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الإتصال بالخط الساخن 125.