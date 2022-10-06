قرار وزارى بتعديل اللائحة الداخلية لعلوم سوهاج بنظام الساعات المعتمدة

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، قراراً وزارياً بالموافقة على تعديل اللائحة الداخلية بكلية العلوم بجامعة سوهاج "مرحلة البكالوريوس" بنظام الساعات المعتمدة صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.

وأكد عبد الخالق إن الساعات المعتمدة هو نظام عالمي يطبق في الجامعات الأوروبية والأمريكية، ويتيح للطالب فرصة إنهاء المسار التعليمي بمعدل سنوات أقل، كما انه يساهم في تعظيم الاستفادة من البرامج والاتفاقيات بين الجامعات المصرية ونظيرتها العالمية، ويظهر قدرات الطلاب المتفوقين وينطلق بالكفاءات إلي مستقبل أفضل لنصبح علي غرار الدول المتقدمة لحصد مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.

وأوضح عبد الخالق ان إتباع نظام الساعات المعتمدة يضع الجامعة فى منافسة قوية مع الجامعات العالمية، فيما ينعكس إيجاباً على جودة الشهادات التى تمنحها الجامعة، وإظهار القدرة على منافسة مثيلاتها عالمياً، لافتاً الى ان هذا النظام يمنح الفرصة للطلاب التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية، وبعد استيفاء المتطلبات التى تحددها اللوائح الداخلية للكليات، و التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة.

وأضاف الدكتور حازم المشنب عميد الكلية انه بناءاً علي مجلس الكلية تمنح الجامعة درجة بكالوريس العلوم في احد التخصصات المنفردة، الرئيسي والفرعي، او المزودج، أو في أحد التخصصات التالية "برامج خاصة بمصروفات" وهي الكيمياء الحيوية، البيولوجيا الجزئية والطفيليات، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الاحصاء الرياضي والبرمجة، الفيزياء الحيوية الطبية، بالاضافة الي دبلوم الدراسات العليا، درجة الماجستير في العلوم، درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم ودرجة الدكتوراه في العلوم.

