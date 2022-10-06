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قرار حكومى بتعيين عماد الدين حسن رئيسا لمركز المعامل الحارة بالطاقة الذرية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 10:12 ص
قرار حكومى بتعيين عماد الدين حسن رئيسا لمركز المعامل الحارة بالطاقة الذرية د. عماد الدين حسن محمد برعى - رئيس لمركز المعامل الحارة بهيئة الطاقة الذرية
كتبت رحمة رمضان

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3494 لسنة 2022 بتعيين الدكتورعماد الدين حسن محمد برعى رئيسًا لمركز المعامل الحارة بهيئة الطاقة الذرية بدرجة نائب رئيس جامعة حتى تاريخ بلوغه السن القانونى.

 

وأعلنت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم أنه بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء أصدر الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية قرارًا تنفيذيًا برقم 1136 لسنة 2022.

 

و حصل الدكتور عماد الدين حسن محمد برعى على درجة البكالوريوس فى تخصص الكيمياء من كلية العلوم جامعة عين شمس عام 1988، ثم حصل على درجة الماجستير فى الكيمياء التحليلية عام 1993، ثم حصل على دكتوراه الفلسفه فى الكيمياء التحليلية عام 1998. ثم عين كأستاذ مساعد فى الكيمياء التحليلية بهيئة الطاقة الذرية عام 2003، وأخيرًا أستاذ الكيمياء التحليلية بهيئة الطاقة الذرية عام 2008.

 

وتدرج فى الدرجات العلمية منذ تعيينه معيدًا بقسم كيمياء الوقود النووى المحترق بمركز المعامل الحارة فى عام 1989 حتى حصوله على درجة الاستاذية عام 2008.

 

وشغل رئيس قسم الكيمياء التحليلية والرقابة فى عام 2006، ثم سافر لفنلندا حيث عين كأستاذ زائر بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة هلسنكى بفنلندا فى الفترة من 2009 حتى 2011. وبعدها عين كوكيل لشعبة النفايات المشعة بمركز المعامل الحارة من عام 2011 حتى عام 2017، ثم رئيسًا لشعبة معالجة النفايات المشعة بالمركز عام 2018. ثم عين كخبير للإشراف على قسم التقنيات النووية بالهيئه العربيه للطاقة الذرية بتونس عام 2018، ثم عاد مرة أخرى كرئيس لشعبة معالجة النفايات المشعة حتى تاريخ تعيينه كرئيس للمركز.


الطاقة الذرية

هيئة الطاقة الذرية

مجلس الوزراء

مركز المعامل الحارة



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