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فتح باب التظلم لمن رسب فى الاختبار الإلكترونى بوظائف المعلمين

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:26 ص
فتح باب التظلم لمن رسب فى الاختبار الإلكترونى بوظائف المعلمين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتب محمود طه حسين

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أتاح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للمتقدمين الذين لم يوفقوا فى الاختبارات الإلكترونية لوظائف المعلمين، التقدم بتظلمات على بوابة الوظائف الحكومية بداية من اليوم الخميس 6 أكتوبر، وحتى يوم 20 من نفس الشهر.

وبشأن الذين لم تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين، قال الدكتور صالح الشيخ إن عددهم يبلغ 9453 يمكنهم التقدم بتظلم، كما يمكن لمن لم يوفق في الاختبار الإلكتروني التقدم بتظلم أيضا، مشيرا إلى أنه خلال فحص الجهاز لأوراق المتقدمين للتأكد من مطابقتها للشروط، رصد قيام عدد من المتقدمين بالاعتماد على العاملين بمقاهي الانترنت (سايبر) في القيام بالتقديم بدلا من القيام بذلك بأنفسهم رغم تبسيط خطوات التقديم، مما أسفر عن تسجيل العديد من الطلبات غير مكتملة المستندات، أو اختلاط مستندات المتقدمين بين بعضهم البعض، وفي هذا الشأن ناشد رئيس الجهاز المواطنين الراغبين في التقدم للوظائف القيام بالتقديم بأنفسهم دون الاعتماد على الغير.

 


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