غلق 8 ورش و12 محالا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق فى مركز المحلة

الغربيــــة عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

حيث تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة تم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام وتم غلق 8 ورش و12 محالا تجاريا.

كما تم إطفاء 8 لمبات إنارة خارجية للمحلات وذلك لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.