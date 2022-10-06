غدا فى اليوم السابع.. الرئيس السيسى: حرب أكتوبر ستظل نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى: حرب أكتوبر ستظل نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر.. الرئيس: السادات حقق نصرا عظيما سيظل برهانا على إرادة المصريين.. وقواتنا المسلحة استردت كبرياء الوطن".

اقرأ فى العدد أيضا..

فى ذكرى العبور.. أرض الفيروز فى قلب الجمهورية الجديدة.. سيناء تجنى عوائد الأمن والاستقرار ونجاح استراتيجية التنمية الشاملة.. تنفيذ استثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات.. إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة فى سيناء ومدن القناة و4 مدارس تكنولوجيا تطبيقية.. وإشادات دولية بمجهودات مصر فى التطوير





«اليوم السابع» فى جولة ميدانية داخل وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى بـ «أكتوبر الجديدة»



منظومة الشكاوى الحكومية تعاملت مع 142 ألف شكوى واستغاثة سبتمبر الماضى



