وأعرب الملك حمد بن عيسى - في البرقية التي أوردتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) - عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار .



وأشاد العاهل البحريني بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لهذه العلاقات، المزيد من النماء والتطور.