ظلت بجسده عامين.. فريق جراحى ببنها الجامعى يستخرج إبرة تنجيد من ظهر مريض

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور محمد أحمد الجزار، استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، فى استخراج إبرة تنجيد دخلت عن طريق الخطأ فى ظهر مريض خلف القفص الصدري مباشرة، والتى ظلت بمكانها مدة عامين.

وأوضحت المستشفى، في بيان لها، أنه تم إجراء جراحة بفتح جراحي صغير 3 سم، استخراج "إبرة تنجيد"، دخلت بطريق الخطأ فى ظهر مريض خلف القفص الصدرى مباشرة، حيث تركها المريض لمدة سنتين خوفا من إجراء العملية.

وتابعت، أنه تم حجز المريض بالقسم وتجهيزه لعملية سريعة، تم فيها الاستعانة بجهاز الأشعة الملحق بغرف العمليات (C-arm)، حيث تم تحديد مكان الإبرة والفتح الجراحي عليها مباشرة، واستخراجها بنجاح ،ولكن علي هيئة قطع منكسرة بسبب الصدأ، نظرا لبقائها طوال هذه المدة.

وقام بإجراء العملية الدكتور محمد الجزار أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتورة فاطمة محمود طبيب مقيم جراحة القلب والصدر، وأخصائية التخدير الدكتورة نعمة محمد، تحت إشراف الدكتور محمد أبو النصر مدير العمليات الموحدة بالمستشفيات الجامعية لتنسيقه ودعمه وتيسير العقبات من أجل إجراء هذه العملية.



أشعة المريض



الأبرة خلال الاشعة



الإبرة موضحة بالأشعة