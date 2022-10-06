طيار ينجو من الموت بأعجوبة بعد أن كادت طائرته تتحطم فى إيطاليا

كتبت ريهام عبد الله

في لقطات مذهلة، نجا طيار مروحية إيطالي من الموت بعد أن انحرف نحو جبل صخري، قبل أن يستعيد السيطرة على الطائرة في اللحظة الأخيرة.

تم التقاط اللقطات المذهلة في ميرانو خلال تمرين تدريبي لجيش ألبيني الإيطالي "مشاة جبال الألب"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

كانت المروحية AB-205، من فوج الطيران بالجيش الرابع "Altair"، تشارك في تمرين دولي مشترك في جنوب تيرول عندما واجهت مشكلة، وبدأ اتجاه الرياح على ارتفاع عالٍ في جعل المروحية تبدأ في الدوران جهة اليمين عندما كانت تحاول الهبوط يوم الاثنين.

ولكن عندما حاول الطيار تصحيح ذلك من خلال الاستدارة إلى اليسار استمرت المروحية في الخروج عن نطاق السيطرة في السماء وهي تندفع نحو الصخور.

وقال ديفيد سينكيوتي، خبير الطيران، "إذا حدث هذا لأن المروحية لا تزال في الهواء، فأنت تحتاج فقط إلى تركها حتى تتوقف"، وتابع "الفرق هو أنه في هذه الحالة هبطت المروحية بالفعل وخطر تحطمها واضح للغاية".



الطائرة



طائرة

في وقت من الأوقات، كانت مقدمتها متجهة وعلى وشك الاصطدام بالحافة الصخرية، لكن في الثانية الأخيرة، استعاد الطيار السيطرة ورفع المروحية بعيدًا عن الخطر.

وأعيدت المركبة إلى مطار بولزانو مع بعض الأضرار التي لحقت بإحدى نصالها، وقال سينكيوتي إن زميلاً في الطيار اعتبر أن مقطع الفيديو "دليل على وجود معجزات.