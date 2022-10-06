طقس الخليج.. صحو بالإمارات وحار بالكويت ومعتدل بالسعودية

كتب محمد جمال

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج اليوم الخميس، فى السطور التالية:

السعودية

أفادت هيئة الأرصاد السعودية أن طقس الخميس نهاراً سيكون صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 38°م ، كما سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 27°م.

البحرين

أفادت هيئة الأرصاد السعودية أن طقسر الخميس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 35°م ، بينما سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 29°م.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الخميس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة

أبوظبي 38 27

دبي 37 26

الشارقة 37 25

الكويت