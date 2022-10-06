اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضربة جديدة لسوق الكيف.. الداخلية تضبط كوكايين وحشيش بقيمة 2.5 مليون جنيه

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:27 ص
ضربة جديدة لسوق الكيف.. الداخلية تضبط كوكايين وحشيش بقيمة 2.5 مليون جنيه رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة تم استهدافه بمحل إقامته، وأمكن ضبطه وبرفقته (شخصين " لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة القاهرة) وبحوزتهم (كمية من مخدر الكراك "مستخلص من مخدر الكوكايين" – كمية من مخدر الأسيد " LSD " - كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول– شيشة إلكترونية بداخلها كمية لزيت مخدر الماريجوانا – طبنجة صوت – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – جهاز "تابلت" – سيارة)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. 
 
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫500٫000 جنيه تقريباً)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الهيروين

مكافحة المخدرات

الامن العام

رجال الشرطة

الأمن الوطنى

مديرية أمن القاهرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة