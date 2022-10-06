ضربة جديدة لسوق الكيف.. الداخلية تضبط كوكايين وحشيش بقيمة 2.5 مليون جنيه

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة تم استهدافه بمحل إقامته، وأمكن ضبطه وبرفقته (شخصين " لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة القاهرة) وبحوزتهم (كمية من مخدر الكراك "مستخلص من مخدر الكوكايين" – كمية من مخدر الأسيد " LSD " - كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول– شيشة إلكترونية بداخلها كمية لزيت مخدر الماريجوانا – طبنجة صوت – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – جهاز "تابلت" – سيارة)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫500٫000 جنيه تقريباً)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.