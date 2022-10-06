اليوم السابع
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ضبط 7 منشآت طبية تدار بدون ترخيص بالبحيرة

الخميس، 06 أكتوبر 2022 04:23 م
ضبط 7 منشآت طبية تدار بدون ترخيص بالبحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالدیوان العام لمحافظة البحيرة حملات رقابية على المنشأت الطبية  بالتنسيق مع ادارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة.

 
 وأسفرت الحملات التى مرت على  20 منشأة طبية مابين عيادات ومعامل بمركز دمنهور عن  ضبط 7 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص و توجية انذارين مكافحة عدوى .
 
كما تم  توجية 5 انذارات لعدم تجديد عقد النفايات والمحرقة وتم التشديد على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين  مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

منشات طبية

محافظة البحيرة

مركز دمنهور

حملات رقابية

منشآت طبية



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