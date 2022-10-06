ضبط 4.5 طن أرز شعير محمل على سيارة قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قامت إدارة تموين صان الحجر، برئاسة محمد عبد الله نوفل مدير إدارة صان الحجر و مفتشي الإدارة بحمله تفتيشية بنطاق صان الحجر أسفرت عن ضبط 4.5 طن أرز شعير محمل على سيارة جامبو وتم تحرير محضر رقم 8044 جنح، ضد "ح.ا.ا" واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.