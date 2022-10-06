ضبط 4 أطنان أرز أبيض يباع بأزيد من السعر الرسمى فى حملة تموينية بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، وبناء علي تعليمات هيئة الرقابة الإدارية تحت إشراف عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية وعضوية محمد فوزي وأحمد فاروق وتامر الأشعل من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية من شن حملة تموينية لمراقبة الأسواق بالغربية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 أطنان أرز أبيض بمخزن بيع مواد غذائية معلن عن أسعارها بأزيد من السعر المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 الخاص بتحديد سعر بيع الأرز بما لا يزيد عن 15 جنيها للأرز الأبيض المعبأ، و12 جنيها للغير معبأ، ويكون صاحب المخزن مخالف قرار رئيس مجلس الوزراء بالتلاعب في أسعار الأرز الأبيض بغرض تحقيق أرباح طائلة بدون وجه حق.

حرزت المضبوطات علي ذمة المحاضر واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.