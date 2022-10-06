ضبط 280 كيلو لحوم خارج السلخانة فى حملة تموينية بطلخا بالدقهلية

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة تموينية بالتنسيق مع مباحث التموين على المحال التجارية داخل مدينة طلخا، تشكلت الحملة برئاسة مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية، ومن الطب البيطري الدكتورة حنان السعيد والدكتور احمد الشربينى ومشاركة القوة السرية لمباحث تموين الدقهلية.



أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات لأصحاب عدد من محال الجزارة بمدينة طلخا، وذلك لمخالفتهم القانون 53 لسنة 1966، والقرار الوزارى رقم 517 لسنة 1986،وذلك لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على إجمالى 280كيلو لحوم.



وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، علي تحرير محاضر بالمخالفات السابق ذكرها، وتحويلها للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتشديد على إستمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفين.

