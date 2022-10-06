ضبط 20 طن أرز بمخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العقيد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين من ضبط 20 طن أرز شعير، فى مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص فى مركز كفر الشيخ، قبل بيعها فى السوق السوداء بعيدا عن منظومة وزارة التموين.

وتمكنت حملة من التموين بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفرالشيخ من ضبط "س.أ.أ" مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بإحدى قرى مركز كفرالشيخ، وبحوزته 20 طن أرز بدون تصريح، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات، فتم التحفظ عليها، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.