ضبط 17 طن مواد غذائية فاسدة داخل مصنع فى القطامية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مصنع بدون تراخيص بحوزته 17 طن مواد غذائية فاسدة بمنطقة القطامية، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مصنع لتجهيز المواد الغذائية لصالح أحد المطاعم كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة "يحمل جنسية إحدى الدول" – المدير المسئول عن المصنع "له معلومات جنائية" ، مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس) وذلك لإدارتهما المصنع بدون ترخيص ، وحيازتهما كميات من (اللحوم ، والدواجن) مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إستخدامها بالمطعم المشار إليه غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على (1٫535 طن دواجن – 610 كيلو جرام لحوم مجمدة – 340 طن زيت – 9 طن أرز – طن سكر - 2٫500 طن دقيق – طن حمص – 2 طن نشا – 680 كيلو جرام طحينة) وجميعها مجهولة المصدر.

وبمواجهتهما أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.