اليوم السابع
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ضبط عصابة تسرق الماشية من الحظائر بأسلوب المغافلة فى الجيزة

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:45 ص
ضبط عصابة تسرق الماشية من الحظائر بأسلوب المغافلة فى الجيزة مواشى - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة الماشية من داخل الحظائر بأسلوب "المغافلة"، وإعادة كافة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.
 
فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – المنيا") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الماشية ليلاً بأسلوب "المغافلة" من داخل الحظائر الملحقة بالمنازل ، مُتخذان من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة تم إستهدافهما ، وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "ملاكى" ملك زوجة أحدهما ، وبحوزتهما ( 2 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (4)  وقائع بذات الأسلوب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة ، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما (جزار ، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) أمكن ضبطه.
 
 

سرقة المواشى

الامن العام

مباحث الجيزة

جرائم السرقة



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