ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص بحوزته مستحضرات تجميل فى السلام

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، في ضبط مالك مخزن أدوية ومستحضرات تجميل بدون ترخيص ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مخزن أدوية ومستحضرات تجميل كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ، ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح ، وحيازته كميات من مستحضرات التجميل والتركيبات الطبية الخاصة بمعالجة البشرة مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه (13250 عبوة مستحضرات تجميل – 2200عبوة فارغة مُعدة للتعبئة).

وبمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيــص، وحيازته للمضبوطـــات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.