ضبط صاحب محطة مواد بترولية تلاعب فى 60 ألف لتر بنزين وسولار بالغربية

الغربيـــة عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية بناءً على تعليمات رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة ومحاربة الغش التجاري وجشع التجار وعلية تم تشكيل حملة تموينية ضمت فى عضويتها محمد سعد الخولى والسيد أحمد الحواله المفتشين بادارة الرقابة التموينية للمرور بدائرة مركز السنطة.