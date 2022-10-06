ضبط صاحب محطة مواد بترولية تلاعب فى 60 ألف لتر بنزين وسولار بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية بناءً على تعليمات رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة ومحاربة الغش التجاري وجشع التجار وعلية تم تشكيل حملة تموينية ضمت فى عضويتها محمد سعد الخولى والسيد أحمد الحواله المفتشين بادارة الرقابة التموينية للمرور بدائرة مركز السنطة.
وأسفرت الحملة عن ضبط محطة تموين سيارات مواد بترولية بمركز السنطة لقيام صاحب المحطة بالتلاعب والتصرف فى حصص بترولية قدرها 60000 ستون الف لتر عبارة عن بنزين وسولار والتصرف والتلاعب فى كمية 9500 تسعة آلاف وخمسمائة لتر بنزين 80 والتصرف والتلاعب فى كمية 19000 تسعة عشر الفا لتر بنزين 92 والتصرف والتلاعب فى كمية 31500 واحد وثلاثون الفا وخمسمائة لتر سولار، طبقًا للمحاسبة الدفتريه بسجل 21 بترول والفواتير الوارد للمحطة بالمخالفه للقرار الوزاري رقم 102 لسنه 2011 والمرسوم بقانون 95 لسنه 54 ومعدلاتة وذلك بغرض التربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة، تحرر محضرجنحة بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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