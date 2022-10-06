اليوم السابع
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ضبط سيدة بالدقهلية لارتكابها جرائم الكسب غير المشروع بقيمة 2 مليون جنيه

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:24 ص
ضبط سيدة بالدقهلية لارتكابها جرائم الكسب غير المشروع بقيمة 2 مليون جنيه اموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الكسب غير المشروع فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الكسب غير المشروع.
 
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة الدقهلية) بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية المملوكـة للدولــــة ، ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغ إجماليها ( 2 ) مليون جنيه وإمتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها والصادر ضدها العديد من الأحكام فى القضايا المرفوعة من الشركة المشار إليها ، وهو الأمر الذى مكنها من تكوين ثروة وذويها بطريقة غير مشروعة فى مجالات ( شراء العقارات – تأسيس الشركات – إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك ) وقد قدرت أفعال الكسب التى قامت بها المذكورة بمبلغ (2) مليون جنيه  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الكسب غير المشروع

وزارة الداخلية

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جرائم الأموال العامة

شراء العقارات

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