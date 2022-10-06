اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط سجائر مجهولة المصدر وتحرير 82 محضرا تموينيا متنوعا فى دمياط

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:08 ص
ضبط سجائر مجهولة المصدر وتحرير 82 محضرا تموينيا متنوعا فى دمياط جانب من المضبوطات
دمياط - معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال تموين دمياط من ضبط 130 علبة سجائر مجهولة المصدر لا يوجد لها فواتير أو أوراق الإفراج الجمركى، وتحرر عنها المحضر رقم 5000 جنح قسم رأس البر تحت تصرف النيابة العامة .
 
كما تم ضبط عدد 2 سيارة تحمل أرز شعير  بكمية 10 طن بدون تصريح نقل معتمد تحرر عنها المحضر رقم 16888 جنح مركز دمياط وقررت النيابة العامة تسليمها إلى مضرب أرز معتمد وبيعها وأيداع ثمنها خزينة المحكمة على ذمة المحضر .
 
كما تم  تحرير 82 محضرا بناحية شارع نافع ومنطقة المظلوم منها 2 محضر لمخابز طباقى بدون ترخيص، و2 بدال تموينى مخالف لعدم الاعلان عن كميات واسعار المقررات التموينية للفرد، و2 محضر عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش أوالذبح خارج المجزر، و4 عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل، و53 محضرا لمحلات عامة لعدم الإعلان عن الأسعار، و20 محضر عدم حمل شهادة صحية، وفى إطار الإشراف على موسم توريد الأرز تم استلام 4538 طنا بالشون الحكومية المعتمدة .
 
 


 

دمياط

اخبار دمياط

تموين دمياط

اخبار التموين



الموضوعات المتعلقة

تموين دمياط يشن حملة على محلات بيع حلوى المولد للتأكد من صلاحيتها

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:49 ص

حملات مكثفة لتموين دمياط لضبط الأسواق.. اعرف التفاصيل

الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:42 ص

تموين دمياط يشن حملة موسعة على مركزى فارسكور ودمياط

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:13 ص

مدير تموين دمياط لـ"اليوم السابع": حققنا طفرة في توريد القمح بنسبة 103%.. تحرير 1444 محضر تمويني خلال يوليو.. تطبيق حزمة الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجا سبتمبر المقبل.. و25 مكتبة تشارك بمهرجان عودة المدارس

الجمعة، 19 أغسطس 2022 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة