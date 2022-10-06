ضبط سجائر مجهولة المصدر وتحرير 82 محضرا تموينيا متنوعا فى دمياط

كما تم ضبط عدد 2 سيارة تحمل أرز شعير بكمية 10 طن بدون تصريح نقل معتمد تحرر عنها المحضر رقم 16888 جنح مركز دمياط وقررت النيابة العامة تسليمها إلى مضرب أرز معتمد وبيعها وأيداع ثمنها خزينة المحكمة على ذمة المحضر .

كما تم تحرير 82 محضرا بناحية شارع نافع ومنطقة المظلوم منها 2 محضر لمخابز طباقى بدون ترخيص، و2 بدال تموينى مخالف لعدم الاعلان عن كميات واسعار المقررات التموينية للفرد، و2 محضر عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش أوالذبح خارج المجزر، و4 عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل، و53 محضرا لمحلات عامة لعدم الإعلان عن الأسعار، و20 محضر عدم حمل شهادة صحية، وفى إطار الإشراف على موسم توريد الأرز تم استلام 4538 طنا بالشون الحكومية المعتمدة .

تمكن رجال تموين دمياط من ضبط 130 علبة سجائر مجهولة المصدر لا يوجد لها فواتير أو أوراق الإفراج الجمركى، وتحرر عنها المحضر رقم 5000 جنح قسم رأس البر تحت تصرف النيابة العامة .