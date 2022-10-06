ضبط راكب عربي بمطار القاهرة حاول تهريب 772 عبوة مستحضرات تجميل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، محاولة راكب عربي تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل غالية الثمن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، أستوقف احمد مجاهد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف مسعد منشاوي مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة داخل الحقائب، قام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف أحمد عطا الله مامور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدوياً.

أسفر عن ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل داخل حقائب الراكب وبالعرض علي احمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة بالإنابة، قام بتشكيل لجنة مكونة من أحمد عطا الله و حسن مختار و السيد موسي و فاطمه عبده واحمد مرسي وشريف عيد مأمير الجمرك تحت اشراف احمد فتحي مدير الحركة بجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات والتي بلغت 772 عبوة مستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن.

أمر احمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 205 لسنة 2022 ضد الراكب وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.