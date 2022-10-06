"صحة سوهاج": وصول لوحات كهرباء المبنى الثانى للمستشفى العام تمهيدا لتركيبها

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن وصول اللوحات الكهربائية الخاصة بالمبنى الثانى لمستشفي سوهاج العام، وذلك تمهيداً لتركيبها والإنتهاء خلال أيام، وذلك بعد أيام من بداية تشغيل المبنى الأول أمام المرضى، وذلك بتوجيهات ومتابعة يومية من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ودعم ومتابعة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية له اليوم، أنه متواجد بصورة شبه دائمة بالمستشفي، ويتابع العمل لحظة بلحظة، لافتاً إلى انتظام العمل بمعظم أقسام المبني الأول علي أن يتم العمل بجميع الأقسام تباعاً، منوهاً إلي الدعم الكامل والمطلق للقيادة السياسية وتذليل كافة العقبات والمعوقات وأنه تم البدء فى عملية رفع الكفاءة والتطوير منذ أيام، ويجرى على قدم وساق.

وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قد قام بجولة ميدانية تفقد خلالها الأعمال الجارية في تطوير ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام، والتي تتم بإشراف مباشر من وزارة الصحة، بحضور الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، والدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفى.

وتفقد المحافظ خلال جولته سير العمل بالعيادات الخارجية، واطمأن على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، وانتظام العمل بالعيادات، كما تابع سير العمل بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى عقب استئناف العمل به، بعد الانتهاء من أعمال صيانة الكهرباء بمبنى "أ".

كما تفقد المحافظ ايضا خلال جولته قسم الحضانات بالمستشفى عقب انتهاء اعمال رفع الكفاءة به، والذي من المقرر العمل به بداية من الغد، ووجه الفقي بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى حتى عودة العمل بها بكامل الطاقة الاستيعابية.

ويذكر أن خطة تطوير ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام تشمل" رفع كفاءة وصيانة شبكة الكهرباء، والصرف الصحي، وشبكة الغازات، والدفاع المدني" ، حيث تم بدء العمل بمبنى " أ " والذي يحتوي على أقسام " الغسيل الكلوي، والحضانات، والإقامات، وعمليات النساء والتوليد "، بالإضافة إلى صيانة أربع مباني أخرى داخل المستشفى، سوف يتم الانتهاء منها في موعد أقصاه شهر، حيث تستهدف عملية التطوير رفع كفاءة المستشفى بالكامل، والعمل بأقصى طاقة لها في جميع الأقسام المختلفة بها، لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي سوهاج.



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