اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أكتوبر 2022 02:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة الدقهلية": حملات مكثفة على المنشآت الغذائية وتحرير 123 محضراً متنوعاً

الخميس، 06 أكتوبر 2022 02:08 م
"صحة الدقهلية": حملات مكثفة على المنشآت الغذائية وتحرير 123 محضراً متنوعاً جانب من المضبوطات
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، إن إدارة مراقبة الأغذية بالطب الوقائى، شنت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية خلال الأسبوع الماضى، وتمكنت من المرور على 231 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأضاف "مكين" أن الحملات أسفرت عن تحرير 123 محضر مخالفات مضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط  38 منشأة تعمل بدون ترخيص، ونحو 4 أخرى بها خطر داهم وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلقها.

وأكمل "مكين" أن تلك الحملات في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، وضمن خطة مديرية الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم سحب 264 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 1281 كيلو أغذية مختلفة وما يقارب 210 لتر عصائر وزيوت  لوجود تغير في خواصها الطبيعية.لافتاً إلى استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
 

جانب من المضبوطات (1)
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات (2)
جانب من المضبوطات
 
جانب من المضبوطات (3)
جانب من المضبوطات
 
جانب من المضبوطات (4)
جانب من المضبوطات
 
جانب من المضبوطات (5)
جانب من المضبوطات
 
جانب من المضبوطات (6)
جانب من المضبوطات
 
جانب من المضبوطات (7)
جانب من المضبوطات
 
جانب من المضبوطات (8)
جانب من المضبوطات
 
جانب من المضبوطات (9)
جانب من المضبوطات

مديرية الصحة

الطب الوقائي

المنشآت الغذائية

حملات تفتيشية

صحة الدقهلية

الإشتراطات الصحية

مخالفات

الصحة

الدقهلية

وزارة الصحة والسكان

المنصورة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة