صاحب مخزن يعترف بحيازة سلع تموينية لبيعها بالسوق السوداء فى الجيزة

بهجت أبو ضيف

اعترف صاحب مخزن تم القبض عليه فى الجيزة، وبحوزته كمية من السكر والزيت التموينى، بحيازته المضبوطات للاتجار بها وبيعها بأسعار السوق السوداء لتحقيق مكاسب طائلة.

وأضاف أنه يجمع السلع التموينية، ويخزنها بالمخزن الخاص به لإعادة بيعها، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المخزن غير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والتحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ووردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة صاحب مخزن لكمية من السلع التموينية للاتجار بها بالسوق السوداء، وتمكن رجال المباحث من القبض على صاحب المخزن، وضبط بحوزته (14,45 طن "سكر تموينى مدعم" – 8400 عبوة "زيت تموينى مدعم") مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية، واعترف بالاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.